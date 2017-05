AS Monaco wil “zo snel mogelijk met Cercle naar eerste klasse”

De Franse topclub AS Monaco heeft zijn ambitie uitgesproken na de overname van Cercle Brugge, die vrijdagavond werd bezegeld. “We willen met Cercle Brugge zo snel mogelijk naar de hoogste klasse, daar waar ze thuishoren”, aldus CEO Vadim Vasilyev, die symbolisch de sleutels kreeg overhandigd van Cercle-voorzitter Frans Schotte.

AS Monaco en Cercle Brugge hebben de overname zaterdagochtend officieel beklonken. “De jongste jaren was er weinig stabiliteit: financieel, organisatorisch en sportief. We hebben het probleem erkend en komen nu met een oplossing”, opende Frans Schotte, die iedereen uitvoerig bedankte voor de inzet de voorbije jaren. “Het is een historische wijziging, maar het werd meteen duidelijk dat we dezelfde waarden en doelstellingen delen.”

AS Monaco heeft nu een meerderheidsparticipatie in de CVBA, waarvan Vadim Vasilyev gedelegeerd bestuurder en Frans Schotte voorzitter wordt. Ook de vzw blijft bestaan, met Piet D’Hooghe als voorzitter en Filips Dhondt als bestuurder. “We hadden veel keuze in verschillende landen”, aldus Vasilyev. “Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor de kwaliteit van het Belgische voetbal en zijn opleidingen. Dit is een historische club in een prachtige stad. Onze ambities zijn dezelfde. Cercle zat 78 jaar in eerste klasse. Daar hoort het thuis en daar moeten we zo snel mogelijk naartoe.”

Foto: BELGA

Monaco wil vooral enkele jongeren laten groeien bij Cercle Brugge. De Franse leider zal zich bezighouden met alles wat het eerste elftal betreft en het zakelijke aspect van de club. Schotte benadrukte dat de waarden, de kleuren en het stamnummer 12 behouden blijven.

Ook Pierre François van de Pro League was aanwezig. “Maandenlang hebben we de voordelen van het Belgische voetbal uiteengezet, maar uiteindelijk werd er snel gekozen voor een ploeg met een geschiedenis en dezelfde waarden. We zijn heel fier AS Monaco te mogen verwelkomen in het Belgische voetbal”, besloot hij.