Lloret de Mar is zatte “budgettoeristen” beu

Lloret de Mar heeft een strijdplan klaar. De Spaanse badplaats is de voortdurende toestroom van dronken toeristen zo beu dat er een lijst met maatregelen uitgewerkt werd om die zogenaamde “budgettoeristen” te weren. “Want anders zal de stad bezwijken”, luidt het.

Lloret de Mar is ook voor Belgische toeristen een heel populaire bestemming. De Spaanse kuststad met tientallen bars en discotheken lokt elk jaar vele duizenden feestvierders. Zoveel zelfs, dat de bewoners al dat dronken gebral grondig beu zijn.

De maat was vol in de zomer van 2011. Omdat de airco uitviel in discotheek Colossos moesten honderden jongeren in allerijl het pand verlaten, waarna er rellen uitbraken in de stad. In de dagen die volgden kwam de lokale bevolking de straat op uit protest tegen het “zatte zootje ongeregeld”.

We zijn nu bijna zes jaar later en het bestuur van het ooit zo rustige vissersdorp heeft een plan klaar om dat “dronkenmanstoerisme” aan te pakken. “We kunnen zon en strand niet afwijzen”, zegt burgemeester Jaume Dulsat. “Maar we moeten onszelf opnieuw uitvinden met meer orde, evenwicht en toerisme op niveau.” Het doel: minder feestvierders, meer cultuurzoekers.

Zo worden er onder meer geen vergunningen meer verleend voor nieuwe discotheken en voor bepaalde buitenactiviteiten die erg populair zijn bij de - vooral Britse - toeristen. “Voor de Britse feestvierders die hier elk jaar komen, zal dit de laatste keer zijn”, aldus de burgemeester. “Natuurlijk dit is geen Venezuela. Ik kan niemand iets verbieden. Maar wij kunnen ze het wel makkelijk of moeilijk maken.”

Nog enkele maatregelen in het voordeel van de ‘cultuurzoeker’: onlangs werd er een nieuw museum geopend en de Tuinen van Santa Clotilde worden zwaar gepromoot.

“Destroyer-toerisme”

Een ander publiek lokken zal echter niet makkelijk zijn. Niet alleen is er het imago van de stad, maar ook heel wat ondernemers in de stad verdienen heel wat geld aan de feestvierders. De ondernemers zijn logischerwijze niet zo happig op de nieuwe maatregelen: hoewel er maar 38.000 mensen wonen, verblijven er in de zomer tot een kwart miljoen toeristen die allemaal geld uitgeven. Al zijn er ook enkele die de initiatieven van het bestuur toejuichen. “Ik noem het destroyer-toerisme”, zegt Anna Castan, de uitbaatster van het Gran Hotel Flamingo. “Ze komen voor een korte periode, slaan alles aan diggelen en laten ons achter met de schade.”

Volgens Castan is het dan ook belangrijk dat er “verandering” komt. “Anders zal de stad bezwijken. Het zal langzaam gaan, maar ik hoop echt dat dit een succes wordt.”