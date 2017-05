Doe je eigen fashion make-over: 3 tips

Eén van de meest bekende kledingmerken over de hele wereld; GUESS. Ontstaan in de jaren 70 en tot op vandaag nog steeds het hippe denimbrand in fashionbusiness. Gestart met de bekende spijkerbroek met rits aan de enkel en in een super zachte wassing, afgewerkt met het driehoeksymbool op de achterzak, ontwikkelde het merk zich als sexy en stoere collectie door haar unieke marketing campagnes.

GUESS biedt vandaag de dag een totaal collectie waarin we naar hartenlust kunnen shoppen om onze garderobe te (re)stylen. Ideaal dus om enkele items te ontdekken die je look met 1 kleine verandering een superleuke nieuwe twist geven. Laat je inspireren met deze 3 make-over tips:

1. "Color up your outfit"

Zijn de kleuren in je garderobe vooral donker; ook in zomer; zwart of donkerblauw? Probeer 1 item in je outfit te veranderen door een frisse kleur. Dit kan gaan van je schoenen tot een toffe cardigan.

2. "Print it baby"

Wat je outfit instant een fashionable look geeft, is het gebruik van een print. Kies je basisitems, broek, rok, top in een effen kleur en combineer met een gilet, sweater of bloes in een trendy print.

3. "Accessorize"

Spotten we je vaak met een kleine handtas, kies voor een mooie grote shopper. Draag je nooit een uurwerk, match je outfit een keertje met een trendy 'watch' om je pols. Is een kledingstuk in een felle kleur of print net iets teveel voor jou, start met een prachtige sjaal in mooie zomerse kleur of print. Wissel je accessoire regelmatig af, en je bent steeds 'on trend'.