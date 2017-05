Topchef Kobe Desramaults opent bakkerij in Bokrijk

Genk - Vanaf 25 juni opent sterrenchef Kobe Desramaults zijn eigen bakkerij in het openluchtmuseum van Bokrijk. Hij toont hier niet alleen op zijn eigenwijze manier hoe je gezond en lekker brood maakt, maar verkoopt het meteen ook in een nieuwe superette. Dit project is het eerste grote startschot van Bokrijk Brandmerkt (BKRK) waarmee het domein zich in Vlaanderen op de kaart wil zetten als modern, hip en de moeite waard.

Met In De Wulf had hij op 25 jaar als een van de jongste chefs ooit zijn eigen sterrenrestaurant in het West-Vlaamse Dranouter, maar Kobe Desramaults (36) wou meer en beter. En dat doet hij onder meer ...