15 jaar geleden: Nederland in shock na moord op Pim Fortuyn

Het is vandaag exact vijftien jaar geleden dat de Nederlandse politicus Pim Fortuyn werd vermoord. Hij had een radio-interview gegeven in Hilversum en werd kort daarna neergeschoten op de parking vlakbij. Het was negen dagen voor de Nederlandse verkiezingen. Fortuyn was als lijsttrekker van Lijst Pim Fortuyn even charismatisch als omstreden. Met z’n standpunten over de islam en het vreemdelingenbeleid schudde hij begin 2000 heel Nederland wakker. Een overzicht:

Fortuyn geeft op die bewuste 6 mei 2002 een interview in de studio van Radio 3FM. Kort na zes uur verlaat hij de studio, maar op weg naar zijn auto wordt hij neergeschoten. De hulpdiensten proberen hem nog te reanimeren, maar voor de 54-jarige politicus komt alle hulp te laat. De dader, Volkert van der Graaf, wordt even later gearresteerd. Als motief voor de moord verklaart hij dat hij Pim Fortuyn zag als een gevaar voor de zwakkeren in de samenleving.

De moord op Pim Fortuyn veroorzaakt een schokgolf in Nederland. Op verschillende plaatsen breken er rellen uit. De moord komt negen dagen voor de verkiezingen in Nederland, waar de partij van Pim Fortuyn (LPF) een grote zege werd voorspeld. De partij beslist dan ook om Fortuyn postuum lijstaanvoerder te laten blijven. Uiteindelijk wordt de LPF met 26 zetels de grootste nieuwkomer in de Nederlandse parlementaire geschiedenis en de tweede partij van het land.

Door interne strubbelingen verliest de LPF bij de volgende verkiezingen heel wat zetels en komt de partij in de oppositie terecht. Maar toch bepaalt het gedachtegoed van Fortuyn nog steeds het politieke debat. Zo twijfelde hij onder meer aan het succes van integratie en Nederland en had hij radicale standpunten over de islam.