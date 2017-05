‘Silicon Valley’: De geeks en haaien van de Valley

Silicon Valley, dat lapje land bezuiden San Francisco waar ’s werelds grootste technologiebedrijven samenhokken. Waar geeks uw en mijn toekomst elke dag weer een stukje digitaler maken. En waar praatjesmakers en gehaaide miljardairs alle regels hacken om toch weer dat stukje rijker te worden. Maar aan de gelijknamige HBO-serie te zien, boven alles een uitstekende voedingsbodem voor een van de beste comedyseries die op de ouderwetse beeldbuis (of tablet, smartphone of laptop, zo u wil) te zien is. ‘Silicon Valley’ zet de bevolking van de Valley zelfs zo meesterlijk neer dat het Elon Musk, slijter der elektrische wagens en Marsreisfanaat, op de première van het eerste seizoen deed wegstuiven.

Seizoen vier start zoals alle voorgaande: met techneut Richard Hendricks (Thomas Middleditch) die samen met een groepje bevriende geeks vanaf de keukentafel nog maar eens Silicon Valley stormenderhand probeert te veroveren. Richards wapen? Een algoritme dat gigantische digitale bestanden aanzienlijk kan verkleinen. In eerdere seizoenen zagen we al hoe dat leidde tot de stuntelige op- en hilarische neergang van hun bedrijf Pied Piper. Nu besluit Richard het anders aan te pakken: hij begint met behulp van zijn algoritme te bouwen aan een nieuw internet.

De absurde details, net die maken ‘Silicon Valley’ zo onweerstaanbaar hilarisch. Dan denken we aan de rancuneuze CEO van een technologiegigant - die meer dan een zweem van Musk meekreeg - die een medewerker naar een bureautje in de kelder, net achter de luid draaiende servers, verbant omdat die een gezamenlijke privévlucht onnodig liet omvliegen. Of Richard die zich in de openingsscène in de gunst van een risico-investeerder probeert te slijmen door zich als Uber-chauffeur voor te doen en dan onverwachts zijn videoapp begint voor te stellen. Weet u wat? Doe ons van ‘Silicon Valley’ alvast maar een versie 5.0. Een update waar we eens niet spontaan van op ons toetsenbord zouden beginnen slaan.

Elke week een nieuwe aflevering op Play More.

BINGEWATCHGEVAAR: 8/10