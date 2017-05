Tom Waes ‘undercover’ in Limburg

Heel wat opnames van ‘Undercover’, de nieuwe fictiereeks rond Tom Waes, zullen in Limburg plaatsvinden. Van 5 juni tot begin juli worden er meerdere draaidagen gepland op onder meer een camping in Lommel. Daarna worden er ook locaties in Tessenderlo en Paal gebruikt voor de opnames.

‘Undercover’ is een Vlaams-Nederlandse politiereeks rond twee agenten die infiltreren in het drugsmilieu. Deze suspenserijke en zwartkomische reeks is gebaseerd op feiten. Naast Tom Waes zijn er ook hoofdrollen weggelegd voor grote Nederlandse namen als Frank Lammers en Anna Drijver. De opnames lopen tot eind 2017, de uitzendingen zijn voor volgend jaar.