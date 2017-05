POLL. KRC Genk gaat bouwen

Genk -

De bouwplannen van KRC Genk krijgen heel concreet vorm. De Limburgse voetbalclub wil niet alleen over twee jaar op de huidige site een nieuw hoofdgebouw betrekken, een studiebureau vlooit ook uit waar over tien jaar een nieuw stadion kan worden gebouwd. Alle opties worden bestudeerd: op de huidige site, elders in Genk (de locatie van de Limburghal wordt onderzocht) of... elders in Limburg.