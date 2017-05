“Vroeg of laat moet je je beloften inlossen en voor een jonge partij als die van Macron is dat extra moeilijk”

Zondag is het F-day. Frankrijk kiest haar 25ste president. En het zal er hard aan toe gaan. Twee kemphanen staan lijnrecht tegenover elkaar. Nooit eerder is een Franse presidentsrace zo bot en bruut gevoerd als bij Emmanuel Macron, de zelfverklaarde vernieuwer, en Marine Le Pen, de extreemrechtse harde tante.

Frankrijk is verscheurd. Toch staan de peilingen op groen voor Macron, wiens programma je misschien nog het best kan omschrijven als de Franse versie van de “kracht van verandering”. Hij probeert zijn kiezer te verleiden met de belofte dat hij het helemaal anders zal aanpakken. Geen oude politieke cultuur, maar een frisse wind. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Toch moeten we Macron nageven dat hij durft. De voorwaarden die hij potentiële kandidaten oplegt om deel uit te maken van zijn beweging En Marche - hij weigert pertinent om het een partij te noemen - zijn loodzwaar, om niet te zeggen onmogelijk. De helft van de kandidaten op zijn lijst moeten mensen zijn van allochtone afkomst, de helft moet vrouw zijn en vijftig procent mag geen enkele politieke ervaring hebben. Bovendien moet iedereen elke band met een andere politieke partij verbreken. Maakt dat van Macron een idealist of een gokker? Moeilijk te zeggen. Maar hij spint er garen bij. Een dag voor de beslissende ronde lijkt de buit zo goed als binnen.

Maar het spel is verre van gespeeld. Zelfs wanneer Macron zich maandag zou kunnen neervlijen op de zachte kussens van het Elysée, zou snel kunnen blijken dat het presidentschap winnen peanuts was in vergelijking met wat volgt. Eerst en vooral moet hij overtuigend winnen, met minstens zestig procent, om geen machteloze marionet te worden van het parlement. Daarenboven moet hij alle verliezers naast Le Pen op één lijn krijgen: van de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon, tot de republikein François Fillon. En alsof dat nog niet genoeg is, dreigt En Marche verpletterd te worden door haar eigen beloften. Vroeg of laat moet je die immers inlossen en voor een jonge partij als die van Macron is dat extra moeilijk. Begin maar eens, zonder een ploeg die bestuursklaar is en zonder de nodige partijfondsen.

Ondertussen haken de jongeren af. Op social media scoort #SansMoiLe7mai en in de straten van Parijs hangen affiches met ‘Ni Patrie, Ni Patron. Ni Le Pen, Ni Macron’. Aan beide zijden van het politieke spectrum, links en rechts, zijn ze gedesillusioneerd. En dat is misschien nog wel het meest verontrustende. Want wanneer zij de politiek morgen echt loslaten, dan dreigt La Douce France na het weekend met een kater wakker te worden na haar eigen Zwarte Zondag.