Diepenbeek - Zaterdagavond vindt in café De Schoverik in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Diepenbeek het folkfestival Celtic Folk Feest plaats. Op de affiche prijken Fred Morrison, Hot Griselda en Snakes in Exile. Tickets zijn te koop aan de kassa en kosten 13 euro.

Meer info vind je op de Facebookpagina van De Schoverik.