Zeven Limburgse kinderen mogen naar battles ‘The Voice Kids’

Zeven Limburgertjes startten aan de blind auditions van ‘The Voice Kids’ en alle zeven versierden ze een plekje in de volgende ronde.

Vrijdagavond was te zien hoe Sofia Marinakis (13) uit Genk en Pauline Slangen (14) uit Lommel het team van Josje vervolledigden. Dat team bevatte eerder al Hasselaar Jens Rodiers (13).

De Zonhovense Moira Meffe (14) kwam terecht in het team van Sean. Zij moet volgende week al meteen terug achter de micro kruipen, want de talenten die Sean onder zijn vleugels nam, moeten als eerste de ring van de battles in. Tim Bostoen (14) uit Hasselt en Romy Geraerts (12) uit Zolder zullen daarin ook terug te vinden zijn.

Nina Jaenen (11) uit Alken maakt het zevental compleet. Zij is de enige Limburger in team Laura.