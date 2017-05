KRC Genk gaat bouwen

Genk - “Je mag als club niet blijven stilstaan, als je tot de top wil blijven behoren”, dacht voorzitter Herbert Houben van KRC Genk eind januari in deze krant al luidop aan een nieuw stadion. “We hebben verschillende werkgroepen opgericht om antwoorden te kunnen formuleren op alle mogelijke vragen.” Drie maanden later zijn de Genkse bouwplannen al een stuk concreter. De club speurt naar mogelijke locaties voor een nieuw stadion, waar het eerste elftal over tien tot twaalf jaar zijn wedstrijden kan afwerken. Maar over twee à drie jaar wil men al een nieuw hoofdgebouw neerplanten op de huidige site, het moet samen met de jeugdacademie het nieuwe hart van de club vormen. CEO Patrick Janssens licht de (bouw)plannen toe.

NIEUW STADION

Stilstaan is zeker in het profvoetbal achteruitgaan. De huidige Luminus Arena blijft - zeker aan de binnenkant – één van de mooiste en vooral gezelligste stadions van ...