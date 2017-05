REACTIES. Jasper Stuyven: “Niet verwacht dat ze gingen gokken”

Met een zevende plaats was Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) de beste Belg in de openingsrit van de Ronde van Italië. “Het was heel hectisch, en ik heb een beetje te veel in de wind gereden”, liet Stuyven na afloop optekenen.

Stuyven leek licht teleurgesteld met zijn zevende plaats: “Ik heb een beetje te veel in de wind gereden voor de echte sprint begon. Maar uit de wind blijven en toch voorin blijven, dat is ook sprinten, en dat is vandaag niet zo goed gelukt”, aldus Stuyven aan de microfoon van Sporza. De 25-jarige Vlaams-Brabander had net als zijn Italiaanse ploegmaat Giacomo Nizzolo (vierde) zijn eigen spurt mogen rijden. “We wilden vandaag allebei de spurt doen, en dat is ook gebeurd.”

Dat Lukas Pöstlberger de spurt kon ontlopen, was een verrassing. “Het was heel hectisch in de finale. Er was met al die bochten niet echt een ploeg die in blok op het juiste moment naar voor kwam. En dat heeft ervoor gezorgd dat er geen organisatie was en dat Pöstlberger kon wegrijden. Elk team had één of twee mannetjes en die wilden allemaal nog niet aan hun lead-out beginnen. Het is straf wat Pöstlberger hier doet. Hij rijdt gewoon de mannen van Orica uit het wiel.”

Zaterdag moet er meer geklommen worden in de tweede rit van de Ronde van Italië, met in het laatste uur nog een klim van tweede categorie. “Dat wordt op de limiet voor me, maar ik probeer het zeker weer”, blikt Stuyven vooruit.

Pöstlberger: “Dit was niet gepland, maar dat is koers”

Foto: BELGA

Niemand, ook hijzelf niet, had durven denken dat Lukas Pöstlberger vrijdag de sprinters een neus zou zetten in de openingsetappe van de honderdste Ronde van Italië. “Ik denk dat ik veel tijd zal nodig hebben om te realiseren wat ik hier heb gedaan”, toonde de eerste roze trui zijn eigen verbazing.

Bora-Hansgrohe was zonder zijn toppers Peter Sagan, Rafal Majka en Leopold König afgezakt naar de start van de Giro, maar had aan het eind van de eerste etappe wel alle leiderstruien in zijn bezit. Tot verbazing van de hele wielerwereld, met inbegrip van winnaar Pöstlberger zelf. “We wilden in de finale de sprint aantrekken voor Sam Benett. Ik weet niet hoe, maar de spurterstreinen waren in de stad plots mijn wiel kwijt en ik kreeg een gat. Ik hoorde het via de oortjes. ‘Komaan Posty, probeer het!’, schreeuwde Sam, en ik gaf alles wat ik in me had. En het werkte.”

“De overwinning en alle leiderstruien voor de ploeg, mijn eerste overwinning als prof en de maglia rosa voor mij. Ik denk dat ik veel tijd, enkele weken en enkele glazen wijn misschien, zal nodig hebben om te realiseren wat ik hier heb gedaan. Dit is echt ongelooflijk. Dit was niet gepland, maar dat is koers. Het heeft te maken met vertrouwen en verlangen. Ik heb van Peter Sagan geleerd om altijd plezier te hebben en alles langs de positieve kant te bekijken. Zelfs als het, zoals in Romandië, sneeuwt.”

Pöstlberger schreef trouwens ook een stukje wielergeschiedenis in Olbia: hij is de eerste Oostenrijkse ritwinnaar ooit in de Ronde van Italië.