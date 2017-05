Nog twee clubs strijden om titel in vrouwenhandbal

Brussel - Hubo Initia Hasselt en HB Sint-Truiden beginnen zaterdag aan de eindstrijd van de handbalcompetitie bij de dames. Inzet van de play-off finale is de landstitel. Hubo Initia Hasselt won twaalf keer de titel, HB Sint-Truiden een keer. De ploeg die het eerst twee wedstrijden wint, is landskampioen.

Hubo Initia Hasselt won de reguliere competitie met 3 punten voorsprong op HB Sint-Truiden, dat op zijn beurt de play-offs won met 3 punten voorsprong op Hasselt. Zaterdag om 20 uur gaan de tellers in Hasselt terug op nul en kan de strijd om de titel losbarsten. Volgende week zondag (14 mei) volgt een tweede duel in Sint-Truiden, daarna eventueel nog een belle in Sint-Truiden.

Door en door

“Met de halve finales van de Beker van België erbij hebben we elkaar al zes keer ontmoet. We kennen elkaar door en door. Het zal niet makkelijk worden want we verloren dit seizoen al vijf keer van Sint-Truiden. Op de halve finale van de Beker van België na was het verschil telkens miniem”, weet Jo Smeets, trainer van Hubo Initia Hasselt.

Smeets won met zijn ploeg de voorbije twee seizoenen de titel. Zijn team weet bijgevolg hoe het is om voor de prijzen te spelen. “Ervaring speelt zeker mee maar zowel bij ons als bij Sint-Truiden lopen ervaren speelsters rond. Ondanks de ervaring die mijn team heeft, blijft het altijd speciaal om zo’n play-off finale te spelen. Elk kampioenschap is anders en stress speelt altijd een rol. Ik ben bezig aan mijn laatste wedstrijden als trainer van Hasselt. Dit is mijn vijfde seizoen als coach en dat is toch lang. Op een bepaald moment raak je toch op elkaar uitgekeken. Dat is geen verwijt maar dat is nu eenmaal zo. We hebben geen eenvoudig seizoen gehad maar uiteindelijk spelen we toch de finale. Nu willen we ook de titel.”

Seizoensrevelatie

Sint-Truiden won in het seizoen 2005-2006 de titel. De Truienaars zijn de seizoensrevelatie. Vorig jaar streed de ploeg voor het behoud. Dit jaar speelt het team van coach Jo Delpire voor de prijzen.

“Strijden tegen de degradatie is niet fijn maar je leert er enorm veel van”, zegt de trainer van HB Sint-Truiden. “We hebben een goede mix van ervaring en jeugd. Met Sara Marteleur en Sarina Leenen hebben we twee ervaren speelsters in het team. De basis was er en de saus heeft goed gepakt. Alleen jammer dat ik Evelien Claessens moet missen. Zij herstelt van een knieblessure.”

“De vorm van de dag en details gaan bepalen wie kampioen wordt”, voorspelt Jo Delpire. “Wij hebben de finale van de Beker van België verloren maar willen die slechte nasmaak uitwissen met de titel. We hebben nu het voordeel dat niet alles beslist wordt in één wedstrijd maar in twee, eventueel in drie wedstrijden als beide ploegen elk één keer winnen. Een derde wedstrijd is alles of niets en dan hebben wij misschien het voordeel dat we thuis spelen omdat we eerste eindigden in de play-offs. Als het zover komt, gaat druk een rol spelen. De stress zal dan ongelofelijk groot zijn.”