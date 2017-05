Mode Chanel brengt Griekse godinnen naar Parijs

Voor de Cruise 2018 modeshow van Chanel in Parijs werd het Grand Palais omgebouwd tot Poseidontempel en zagen de modellen eruit als Griekse godinnen. Ontwerper Karl Lagerfeld zag het met andere woorden weer bijzonder groots! De modellen liepen in lange togajurken tussen de afbrokkelende zuilen van de tempel en namen het publiek helemaal mee naar de Griekse Oudheid en Middellandse zee. Opvallende constante in de creaties: gladiatorsandelen in frisse snoepkleurtjes en het gekende tweed.