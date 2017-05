Rapper Boef gaat niet in beroep tegen werkstraf: advocaat ontslagen

Boef gaat niet in beroep tegen zijn werkstraf van 20 uur. Het Openbaar Ministerie had die opgelegd aan de Tilburgse rapsensatie nadat hij een politieauto vernielde. "Dat hij in hoger beroep zou gaan, berust op een misverstand", zegt zijn begeleider Boef aan ED.nl. Eerder hadden de politie en het OM verontwaardigd gereageerd op de informatie dat Boef in beroep zou gaan, maar dat bleek nu dus een misverstand. Boefs advocaat werd ontslagen.

"Boef accepteert alle gevolgen van zijn daad", zegt zijn begeleider Ali B. "Het hoger beroep berust op een misverstand. Zijn advocaat vroeg of hij uitstel moest regelen. Dat kwam Boef wel goed uit, omdat hij het momenteel erg druk heeft. Maar Boef begreep niet dat dit betekende dat hij in hoger beroep zou gaan. Dat wilde hij helemaal niet", klinkt het. "Boef en zijn advocaat hebben uit uitgepraat", besluit Ali B.

De rapper uit Tilburg werd gisteren veroordeeld voor een werkstraf van 20 uur voor het vernielen van een politieauto in Zoetermeer (Zuid-Holland). Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van 40 uur.

Sensatie

De Tilburgse rapper is een van de populairste Nederlandse artiesten van dit moment met miljoenen vieuws op Youtube. Zijn laatste album Slaaptekort kwam als nummer één binnen in de albumlijst. Boefs hit Habiba staat al zes weken in de top 40 en bezet momenteel de vierde plek in de lijst.