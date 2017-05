Nederlandse politietop op kosten van baas naar voetbalwedstrijden en concerten

In Nederland is opschudding ontstaan over een groeiend integriteitsschandaal bij de nationale politie. Vijf politiebazen zouden op kosten van de politie voetbalwedstrijden en concerten hebben bezocht. Dat schrijft Algemeen Dagblad.

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit bekende dat hij jarenlang, op kosten van de politie, voetbalwedstrijden van Ajax en concerten in de Arena en de Ziggo Dome bezocht. Maar niet alleen Smit maakte zich schuldig aan dergelijke praktijken, ook enkele andere politiebazen zijn volgens hem betrokken bij het schandaal.

“Mijn cliënt was zich van geen kwaad bewust’, zegt de advocaat van Ad Smit, Job Knoester. “Het bezoeken van wedstrijden was niet ongebruikelijk binnen de top van de politie en het Openbaar Ministerie. Smit handelde niet anders dan de mensen om hem heen, met medeweten van de politietop.”

Mensen die met Smit hebben samengewerkt, zijn niet verbaasd dat de Amsterdamse politiebaas zich schuldig maakte aan dergelijke praktijken. Het stoorde agenten ook dat Smit het niet al te nauw nam met de regels. Zo zou hij regelmatig zonder spoedmelding zijn sirene aanzetten om in vliegende vaart naar huis te rijden. Al jaren hadden agenten vragen over zijn veelvuldige aanwezigheid bij wedstrijden van Ajax of optredens van wereldsterren. “Als ik 10 euro verkeerd declareer, heb ik meteen een onderzoek aan mijn broek”, aldus een collega. “Bij hem ging dat jarenlang door. Het verbaast mij dat hij vlak voor zijn pensioen ineens wordt aangepakt.”

Het onderzoek naar Smit is al bezig sinds november, de vraag rijst nu of er ook een onderzoek gestart wordt naar de vier andere betrokken politiebazen. “Wij weten nog niet met welke conclusies de Rijksrecherche komt”, zegt Jean Fransman, hoofd communicatie van de politie in Amsterdam. “Tot die tijd ondernemen wij geen stappen tegen andere politiefunctionarissen. Mocht dat aan de orde zijn, dan leggen we iedereen langs dezelfde meetlat van integriteit.”