Koude pizza? Pizzakoerier stapt van fiets om slachtoffers WOII te herdenken

In Nederland zijn Twitteraars in de ban van een pizzakoerier uit Groningen. De man moest donderdag twee pizza’s leveren, maar stapte af om twee minuten ode te brengen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Of de klanten nog konden genieten van warme pizza, is een vraagteken, maar de man is op Twitter wel onthaald als een ware held.

Donderdag vond in Nederland traditioneel de Nationale Dodenherdenking plaats. Om 20.00 uur laat iedereen dan alle bezigheden voor wat ze zijn om twee minuten de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. De pizzakoerier liet dan ook twee minuten zijn job voor wat ze was. De pizzeria waar de man werkt, heeft nadien gereageerd. “Wij spreken dat elk jaar af met onze koeriers. Om 20.00 uur moet iedereen afstappen en stil zijn.”