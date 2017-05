Viktor Verhulst reageert op geruchten: “Ik ging slapen met mijn lief en stond op met mijn ex”

Viktor Verhulst, de zoon van Studio 100-baas Gert en het lief van K3’tje Marthe, heeft in ‘Gert Late Night’ gereageerd op de geruchten dat hij en Marthe geen koppel meer zouden zijn. Die geruchten waren gisteren ontstaan nadat Viktor aan zanger Koen Crucke had gevraagd een foto van hem en Marthe van zijn Instagram-account te wissen.

In een kort gesprek dat amper 40 seconden duurde, zei Viktor tegen copresentator James Cooke dat hij het bericht over zijn relatieperikelen ‘raar’ vond: “Ik viel gisteren in slaap naast mijn lief en ik werd wakker naast mijn ex. Het klopt dus niet, nee. We zijn nog altijd heel gelukkig.” Toen Cooke opmerkte dat Marthe er wel niet bij was om te laten zien dat ze nog samen waren, zei Viktor: “Ik heb Marthe altijd in mijn hartje.”