Belgische adoptiekindjes ontvoerd uit hun gezin in Congo

Minstens drie Congolese “weeskindjes” die in ons land geadopteerd werden, hebben nog biologische ouders in hun thuisland. Ze werden ontvoerd en ondergebracht in een weeshuis in Kinshasa waar ze valse namen kregen. Dat schrijft ‘Het Laatste Nieuws’. De Belgische adoptieouders waren zich van geen kwaad bewust en hebben nooit geweten dat hun kinderen uit hun gezin geroofd werden

Het federaal parket ontdekte dat de kinderen, die in 2015 aankwamen in ons land, ontvoerd werden. Ze kregen andere identiteiten en andere geboortedata en waren nooit bestemd voor adoptie.

Reporters gingen op zoek naar de biologische ouders van de kindjes, en vonden ze ook. De ouders vertelden hoe hun kinderen met een list weggelokt werden. “We kregen de kans om hen op kamp te sturen met een jongerenorganisatie, maar ze keerden nooit terug.” De ouders konden geen kant uit. Ze hadden geen geld om een advocaat te betalen, en konden niet rekenen op de hulp van de lokale autoriteiten.

Het bleek dat enkele lokale topfunctionarissen betrokken waren bij de kinderhandel, of toch minstens de andere kant hadden opgekeken. Toen de Congolese autoriteiten ontdekten dat de journalisten de kindersmokkel op het spoor waren, werden ze drie dagen lang ondervraagd. Pas na een tussenkomst van de Belgische ambassade werden ze vrijgelaten.

Juriste

De ontvoerde kinderen kwamen uit het weeshuis van Julienne Mpemba, een Belgisch-Congolese juriste uit Namen die ooit bij de verkiezingen op een lijst stond voor de PS. Ze werd vorig jaar opgepakt in ons land, maar na anderhalve maand door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten in afwachting van een proces. De vrouw en haar weeshuis worden door Congolese mensenrechtenorganisaties immers al sinds 2013 in verband gebracht met de verdwijning en ontvoering van kleine kinderen.