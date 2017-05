Chiro biedt de keuze tussen ‘hij’, ‘zij’ of ‘die’

Chirojeugd Vlaanderen komt met een initiatief om elke jongere de kans te geven zijn eigen, unieke identiteit te uiten.

Voortaan staat in de e-mailhandtekening van alle Chiro-medewerkers of ze het liefst met hij, zij of die worden aangesproken. “Voor sommige mensen voelt enkel hij of zij niet goed aan, of is het zelfs ronduit pijnlijk”, zegt Merijn Van de Geuchte van Chirojeugd Vlaanderen. “Door de keuze te laten tussen hij, zij of die willen we duidelijk maken dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.” Chiro is niet de enige jeugdbeweging die genderdiversiteit hoog in het vaandel draagt. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen komt later met een campagne rond het thema.