Na ode aan Luc De Vos in stadion Lommel, waagt Pauline (14) nu haar kans in The Voice Kids

Vanavond komt de laatste lading jong zangtalent aan bod in dit derde seizoen van ‘The Voice Kids’. Volgende week starten de battles. Er zijn nog maar enkele plaatsjes vrij in de teams van Laura, Sean en Josje. Onder meer drie Limburgse jongedames hopen die laatste plekjes in te vullen: Sofia, Moira en Pauline. En vooral die laatste is geen nobele onbekende...

De 14-jarige Pauline Slangen bracht vorig jaar bracht in het stadion van Lommel een ode aan de overleden Gorky-zanger Luc De Vos. Vanavond kiest ze met ‘Girl on Fire’ van Alica Keys voor een nummer met iets meer pit. “Ik hou daar wel van”, klinkt het bij de Lommelse.

Niet alleen Pauline waagt vanavond haar kans in ‘The Voice Kids’. Ook twee andere Limburgse meisjes strijden voor een plaatsje in de battles. De dertienjarige Sofia Marinakis uit Genk waagt zich vanavond aan de hoge noten van ‘Ice Queen’ van Within Temptation.

Tot slot komt ook Moira Meffe aan beurt. De 14-jarige Zonhovense hoopt de jury te overtuigen met ‘Run to you’ van Whitney Houston.

‘The Voice Kids’, VTM, 20.40 uur