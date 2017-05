Politie flitst nu ook fietsers in zone 30

Voortaan moeten niet alleen snelheidsduivels in de auto zich hoeden voor flitscamera’s. Ook fietsers kunnen worden betrapt.

Zo heeft de politie van het Oost-Vlaamse Ronse een superflitser aangekocht om vanaf nu in zones 30 ook actief te controleren op te snelle fietsers. Het is de eerste camera die ook een fiets kan detecteren. Door de opkomst van de e-bikes halen fietsers tegenwoordig soms snelheden tot 45 km per uur. Zij komen in de eerste plaats in het vizier, omdat ze ook met een verplicht nummerplaatje rondrijden en snel getraceerd kunnen worden. Maar ook wie geen nummerplaat heeft, riskeert een boete als een agent hem van de weg haalt.

Wielertoeristen zijn minder enthousiast. “Er zullen leden zijn die dit niet leuk vinden”, zegt Frank Glorieux van de Vlaamse Wielerbond. “Maar ze moeten beseffen dat de regels er voor iedereen zijn.” Ook de Fietsersbond steunt de nieuwe snelheidscontroles.