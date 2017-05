Drie Limburgse zangeressen in laatste blind audition ‘The Voice Kids’

Zonhoven / Genk / Lommel -

Vanavond komt de laatste lading jong zangtalent aan bod in dit derde seizoen van ‘The Voice Kids’. Volgende week starten de battles. Er zijn nog maar enkele plaatsjes vrij in de teams van Laura, Sean en Josje en drie Limburgse jongedames hopen die laatste plekjes in te vullen. Vooral Sean is erg populair bij de kandidaten en dat heeft hij niet alleen aan zijn kwaliteiten als muzikant en zanger te danken. “Hij is best wel knap”, giechelt Sofia uit Genk.