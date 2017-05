Eerste Burger King opent in juni in Antwerpen

Antwerpen - In juni gaat in Antwerpen de eerste Belgische Burger King open. Zusterbedrijf Quick blijft bestaan. “In vijf jaar willen we 35 tot 40 nieuwe zaken openen”, zegt Kevin Derycke, de CEO van Burger Brands Belgium, dat eigenaar is van zowel Quick als de Belgische Burger Kings, vrijdag in De Tijd en L’Echo.

De nieuwe zaken zullen vooral Burger Kings zijn, zegt Derycke. In de zomer wil Burger Brands Belgium de drie eerste Belgische vestigingen van de hamburgerketen Burger King openen. In juni opent de eerste vestiging op de site van Kinepolis in Antwerpen, waar vandaag een Quick gevestigd is. In juli volgt Charleroi, in augustus komt er een Burger King in Namen.

In 2017 zullen in totaal acht Burger Kings geopend worden op nieuwe adressen, en nog eens een onbekend aantal Quick-zaken zal worden omgevormd tot Burger Kings. Die omvorming kost tussen de 700.000 en 1,2 miljoen euro per restaurant.

Derycke wil niet alle Quicks ombouwen naar Burger Kings, maar beide merken behouden omdat ze complementair zijn. “Quick is populair bij gezinnen en 30-plussers. Burger King ontvangt vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar. Bovendien is het Belgische merk Quick bij toeristen onbekend.”