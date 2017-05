“Niet alle gezondheidsrisico’s bij rubberkorrels zijn onderzocht”

Hasselt - Het Nederlandse overheidsrapport over de gezondheidsrisico’s bij sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is onvolledig en wordt verkeerd toegepast. Dat beweert de actiegroep van verontruste ouders ‘Komvandatgrasaf’, na een gesprek met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het rapport opstelde. “De risico’s op kanker zijn onderzocht, maar niet de risico’s op immuunziekten – zoals diabetes – of de negatieve invloeden op onder meer de voortplanting. Je kan nu dus al onmogelijk besluiten dat het veilig is om op die velden te sporten”, aldus de actiegroep.

In Nederland publiceerde het RIVM eind 2016 een uitgebreid rapport over de gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De conclusie was dat het gezondheidsrisico “praktisch ...