Brussels houdt na zege tegen Leuven kansen op tweede plaats gaaf

Brussel - Brussels heeft donderdag de slotwedstrijd van de 34e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling op het parket van Leuven gewonnen met 86-91. Antwerp moest een dag eerder na verlengingen het onderspit delven voor Limburg United (98-100), waardoor Brussels tot op één punt nadert van de tweede plaats van de Giants.

Aan de rust leek Leuven na vijf opeenvolgende nederlagen opnieuw aan te gaan knopen met de overwinning. De Bears trokken met een voorsprong van vijf punten de kleedkamers in: 48-43. Brussels duwde vooral in het derde kwart (18-25) stevig het gaspedaal in en hield de voorsprong in het slotkwart (20-23) vast. Domien Loubry was met 23 punten het best bij schot. Ook “man of the match” Brandon Ubel (21 punten, 8 rebounds) scoorde meer dan twintig punten voor de bezoekers. Bij Leuven bleef Codi Miller-McIntyre met 19 punten daar net onder. Hij plukte ook negen rebounds.

Brussels profiteert zo optimaal van de nederlaag van Antwerp, woensdag in eigen huis tegen Limburg United. Na vier quarters hielden beide ploegen elkaar in evenwicht (91-91), waarna Jordan Swing Limburg in de verlenging met twee driepunters na elkaar de overwinning bezorgde. Oostende kende weinig problemen in de klassieker tegen Charleroi (78-71). Ook Bergen blijft met zijn zesde overwinning op rij zijn bloedvorm etaleren. De Henegouwers versloegen Okapi Aalstar met 83-70 en springen over de Ajuinen in het klassement. Rode lantaarn Luik ging nipt onderuit bij Willebroek (86-84).

Twee speeldagen voor de start van de play-offs is Antwerp (55 punten) zeker van minstens een derde plaats in de stand, maar Brussels (54) hijgt in de nek van de Giants. Titelverdediger Oostende voert de stand met 63 punten soeverein aan. In de middenmoot blijft de strijd voor een zo gunstig mogelijke notering razendspannend. Limburg United (52), Willebroek (52), Bergen (51), Aalstar (51) en Charleroi (50) staan op een zakdoek. Zij willen vooral de achtste plaats, met in de kwartfinales een duel tegen Oostende, ontlopen. Leuven (43) en Luik (39) maakten al een kruis over de play-offs.

Antwerp ontvangt komend weekend op de 35e en voorlaatste speeldag van de Euromillions Basketball league Oostende. Als de Giants zondag niet winnen in de Lotto Arena, krijgt Brussels tegen rode lantaarn Luik opnieuw een kans om zich naast Antwerp op de tweede plaats te hijsen.