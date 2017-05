Pukkelpop antwoordt op vragen van ongeruste buurtbewoners

Hasselt - Niet alle buurtbewoners in Kiewit zijn blij met de permanente vergunning die Pukkelpop heeft aangevraagd. Deze week viel er in Kiewit een brief in de bus onder de hoofding ‘Voor een leefbaar Kiewit’. De initiatiefnemers van de brief zeggen, dat ze Pukkelpop een warm hart toedragen, maar dat ze met een aantal aspecten van de aanvraag voor een permanente klasse 1-vergunning een probleem hebben.

Het gaat ondermeer om de mogelijkheid om een extra festival van drie dagen te organiseren, de toelating om de activiteiten in de dancetent te laten plaatsvinden tot 05.00 uur in plaats van tot 04.00 uur, het mobiliteitsplan waarbij de Kempische Steenweg opnieuw wordt afgesloten en een toelating om dag en nacht te kunnen werken aan opbouw en afbraak in plaats van 7 tot 19.00 uur zoals het nu is.

De briefschrijvers hekelen vooral het gebrek aan informatie. “We vinden het jammer dat de Pukkelpoporganisatie noch de stad tijdig een informatievergadering hebben georganiseerd. “ Ze raden de mensen die een probleem hebben met de nieuwe aanvraag aan om voor 11 mei een bezwaarschrift in te dienen. De brief is ondertekend door ‘de ongeruste buren van de Tulpinstraat, Berkenlaan, Putvennestraat en Vijverstraat.

Pukkelpop antwoordt op de brief

Pukkelpop zegt dat het haast dagelijks communiceert over de nieuwe vergunning via het Blije Bureninitiatief en lokale media. “Onze mailbox staat open voor alle vragen,” zegt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. Hij antwoordt uitgebreid op punten in de brief van de ongeruste buurtbewoners in Kiewit.

Er wordt weinig informatie verspreid over de nieuwe vergunning.

“We hebben een uitgebreide Q&A bezorgt aan onze straatambassadeurs in Kiewit. Onze mailbox staat ook wagenwijd open voor vragen via buren@pukkelpop.be. Samen met het Blije Buren initiatief en lokale media communiceren we zo haast dagelijks over deze aanvraag. Bij de start van het openbaar onderzoek hebben we buurt en pers geïnformeerd en geprobeerd om een dossier van 1300 pagina’s, waarmee we al meer dan een jaar bezig zijn, te reduceren tot een bondige samenvatting, maar we hebben daarbij altijd de optie open gelaten om bijkomende info te vragen. We hebben hierin niets te verbergen.”



“Er komt een nieuw evenement.”

“Allereerst misschien nog eens heel duidelijk stellen dat deze aanvraag geen evenementenvergunning, maar een milieuvergunning betreft. Het gaat dus louter om milieugerelateerde voorzieningen die ons opgelegd worden door de Vlaamse overheid. Wijzigingen of nieuwigheden op evenementieel vlak zullen zoals altijd eerst met de buurt besproken worden en vereisen ook nog steeds de goedkeuring van de Stad Hasselt, dit staat dus volledig los van de milieuvergunningsaanvraag. Dus ook voor een eventueel extra evenement is nog altijd een evenementenvergunning van de Stad Hasselt nodig, los van de milieuvergunning. We kunnen alleen maar herhalen dat er geen concrete plannen voor een nieuw evenement zijn. We voorzien dat mocht zich ooit de gelegenheid voordoen op een extra show met een grote headliner, maar dat kan net zo goed een Rimpelrock-variant of het volgende buurtfeest zijn, want ook daarvoor hebben we die milieuvergunning nodig. Niet vergeten dat er op het vorige buurtfeest bijna 8.000 mensen te gast waren, dat zijn dus meer mensen dan inwoners in heel Kiewit. Maar nogmaals, plannen zijn er absoluut niet. En stel dat die er toch komen, maar we merken dat er geen draagvlak voor is, dan zal er geen nieuw evenement komen.”



“Pukkelpop gaat naar vijf opeenvolgende nachten.”

“Sinds 2001 start het Pukkelpopfestival op woensdagnamiddag, de dag waarop kampeerders en vroege vogels arriveren. Sinds 2015 wordt deze inloopdag als extra festivaldag gecommuniceerd, maar de situatie is net dezelfde als alle voorgaande jaren. De activiteiten op het festivalterrein worden gewoon iets feestelijker aangepakt en prominenter gecommuniceerd. Dit om te vermijden dat kamperende festivalgangers op woensdagavond hun amusement en entertainment in de tuinen en straten van Kiewit (en omstreken) gaan zoeken en daar voor overlast zorgen. Maar van 5 opeenvolgende nachten is dus geen sprake.”



“De Dance Area mag tot vijf uur open blijven.”

“De vergunning is niet anders dan wat er jaarlijks wordt gevraagd en de reële situatie zoals ze sinds jaar en dag is geweest. Tot 04.00u is de dance area open (met verminderd geluid). Tussen 04.00 u en 06.00u moet iedereen de weide verlaten. Sinds een aantal jaren lukt het om ten laatste om 04.30u iedereen op de campings te krijgen. Sindsdien is de overlast van de campings spectaculair gedaald.”

“Pukkelpop mag luider gaan in decibels.”

“Ook die afwijking naar een geluidsniveau tot 100db is niet anders dan de voorbije jaren, dat is dus geen nieuwe aanvraag. Het Pukkelpopfestival voldeed als een van de eerste festivals aan de Vlaremwetgeving. Jaren geleden bestond er geen enkele begrenzing, ondertussen voldoet het festival aan alle normen. Het geluid van alle Pukkelpoppodia worden continu gemonitord door deskundigen die ervoor zorgen dat de normen niet worden overschreden. Pukkelpop laat zich daarvoor bijstaan door een gespecialiseerde firma.”

“Er komt een nieuwe camping.”

“Het terrein achter de Toyotagarage is inderdaad mee opgenomen in de aanvraag. Camping is een mogelijk piste, maar allerminst concreet. Op dit moment zijn daar trouwens ook de juiste voorzieningen niet voor. De bedoeling hiervan is juist om de buurt zo veel mogelijk te ontlasten en op termijn eventueel de verblijfscapaciteit van het festival te verhogen. Wat niet wil zeggen dat we meer mensen willen toelaten op het terrein, de maximumcapaciteit van Pukkelpop is al meer dan 10 jaar 66.000 mensen en dat zal onder geen enkel beding veranderen. Wel willen we meer comfort bieden aan onze festivalgangers en hen zo goed mogelijk opvangen.”

“De Kempische Steenweg wordt opnieuw afgesloten.”

“Het nieuwe mobiliteitsplan van de vorige festivaleditie werd door een grote meerderheid van de buurtbewoners, Stad Hasselt, openbare diensten en de Pukkelpoporganisatie als positief ervaren. Het betekent een hele verbetering op vlak van algemene organisatie en veiligheid. Bovendien is gebleken dat de hinder voor de leefbaarheid beperkt is gebleven. Het afsluiten van de Kempische Steenweg en het omleidingstraject zijn een beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Hasselt. Zij zullen hier binnenkort, samen met de Pukkelpoporganisatie, over communiceren.”



“Er kan binnenkort 24 uur op 24 uur worden gewerkt.”

“Werken tijdens de opbouw en afbraak zijn doorgaans tussen 08.00u en 18.00u. Sporadisch wordt er later doorgewerkt; als de weersomstandigheden tegenzitten bijvoorbeeld of als er leveringen onvoorziene vertragingen oplopen. Toch gebeurt dit zelden. De festivalorganisatie doet haar uiterste best om dit zoveel mogelijk te vermijden, er wordt ook streng op toegekeken maar overmacht valt nooit uit te sluiten. Enkele dagen voor het festival kan het voorvallen dat er langer wordt gewerkt vanwege de deadline om alles klaar te hebben. Mocht deze flexibiliteit in de toekomst niet meer mogelijk zijn, betekent dit dat de opbouw nog vroeger moet starten en de afbraak nog langer gaat duren, en dat is net wat we willen vermijden.”

“Pukkelpop wordt verkocht en daarna is de samenwerking met de lokale verenigingen niet meer zeker.”

“Pukkelpop wordt onder geen enkel voorwaarde verkocht, daar zijn absoluut geen plannen voor. De overheid heeft ons verplicht om een Milieuvergunning Klasse 1 aan te vragen om het festival verder te kunnen laten plaatsvinden. Bekommernissen en suggesties van buren zijn voor ons heel belangrijk. Pukkelpop heeft in al die jaren een bijzonder goede band opgebouwd met haar buren. Daarom kunnen we niet genoeg benadrukken dat wie vragen heeft altijd welkom is via het mailadres buren@pukkelpop.be.”

Klik hier om de brief van de ongeruste buren te lezen :