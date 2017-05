Op naar Europese finale Ajax - Man United: Engelsen winnen heenmatch in Spanje

Manchester United heeft met Marouane Fellaini 90 minuten in de basis de heenmatch van de halve finales van de Europa League met 0-1 gewonnen op het veld van het Spaanse Celta de Vigo. Marcus Rashford scoorde halfweg de tweede helft het enige doelpunt van de match. De jonge Brit, die ook al tegen Anderlecht scoorde, bezorgde zijn team zo een uitstekende uitgangspositie voor de terugmatch volgende week in eigen huis. In de finale wacht allicht het Nederlandse Ajax, dat woensdagavond Lyon klopte met 4-1. Man United won nog nooit de Europa League.

In de eerste helft maakten Celta en United, die in de kwartfinales respectievelijk Racing Genk en competitieleider RSC Anderlecht uit de Europa League kegelden, er geen hoogstaande pot voetbal van in het Balaidosstadion in Vigo. Thuisdoelman Sergio Alvarez was de uitblinker, hij hield zijn team recht op pogingen van Anderlecht-killer Rashford en Jesse Lingard. Rode Duivel Marouane Fellaini liet zich iets voorbij het halfuur dan weer opmerken met een gele kaart voor een trekfout op Pablo Hernandez. Aan de overzijde bleef belofteninternational Théo Bongonda de hele wedstrijd op de bank.

Op het uur stak de thuisploeg, op jacht naar de eerste Europese Bekerfinale in de clubgeschiedenis, dan toch de neus aan het venster met een op Antonio Valencia afgeweken schot van Sisto, maar United-doelman Sergio Romero bracht redding. De thuisploeg leek beter in de wedstrijd te komen, maar zoals zo vaak valt het doelpunt dan aan de overkant. Na een overtreding zette Rashford zich achter de bal en krulde de negentienjarige Engelse international het leer in de verste hoek: 0-1 en United op rozen. Een slotoffensiefje van de thuisploeg leverde niet veel meer op, United kan met vertrouwen naar de terugwedstrijd toeleven.

In de eerste halve finale zette Ajax woensdagavond in een kolkende ArenA al een belangrijke stap richting finale door Olympique Lyon met 4-1 te verslaan. De terugwedstrijden worden komende week donderdag gespeeld, de finale staat op woensdag 24 mei in de Friends Arena in het Zweedse Solna op het programma.

