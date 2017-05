Union weet wanneer het terug in het eigen Joseph Marienstadion mag spelen

Vorst -

Union Sint-Gillis zal in het seizoen 2018-2019 opnieuw zijn thuiswedstrijden afwerken in het Dudenpark. Dat hebben Brussels staatssecretaris voor Gemeentelijke Sportinfrastuctuur Fadila Laanan en Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis, donderdag gezegd in Vorst, waar ze de verbouwingsplannen voor het Joseph Marienstadion voorstelden.