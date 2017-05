Steve Darcis maakte gisteren op het BNP Paribas Istanbul Open tennistoernooi brandhout van Jirí Vesel: 6-2, 6-1. De Tsjech geraakte danig gefrustreerd door de dominantie van onze landgenoot dat hij de bal loeihard richting het lichaam van Darcis pegelde. Not done in het tennis. Darcis reageerde achteraf op Instagram met de woorden “Bedankt aan mijn tennisracket om mijn leven te redden gisteren. #Nietgrappig #geluk #boos”