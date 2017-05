Student (18) vindt beha uit die borstkanker kan opsporen

Een achttienjarige student uit Mexico heeft een bijzondere uitvinding gedaan. Hij ontwierp een beha die signalen van borstkanker kan detecteren - in een vroeg genoeg stadium, zodat de kansen op volledig herstel hoger zijn.

Julias Rios Cantu had gezien hoe borstkanker toesloeg bij zijn eigen moeder. Bij haar moesten uiteindelijk beide borsten geamputeerd worden. Het inspireerde Julias om op zoek te gaan naar een manier om de kanker vroeger op te sporen.

Samen met drie vrienden richtte de student het bedrijfje Higia Technologies op, dat de technologie van biosensoren inzet voor medische toepassingen. “Zou jij het leven van wie die je liefhebt toevertrouwen aan een feilbare methode als zelfonderzoek? Wij niet”, staat te lezen op de website.

Het bedrijfje heeft een beha ontwikkeld die nuttig kan zijn voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. De beha, die de naam ‘EVA’ kreeg, is volgens de makers sneller, goedkoper en minder invasief dan mammografieën waar je vaak maanden op moet wachten.

‘EVA’ telt maar liefst 200 biosensoren die het borstoppervlak in kaart brengen en elke verandering in temperatuur of grootte detecteren. Een plotse wijziging in grootte, vorm of temperatuur zou kunnen betekenen dat de bloedstroom vermeerdert, wat er dan weer op kan duiden dat er iets mis is. Vrouwen zouden de beha maar één tot anderhalf uur per week moeten dragen.

Julias en zijn beha hebben de eerste prijs gewonnen bij de Global Student Entrepreneur Awards, een wedstrijd voor ondernemende studenten.