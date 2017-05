Wereldberoemd plus size-model gaat uit de kleren

Het Amerikaanse model met een maatje meer Ashley Graham (29) toont haar vrouwelijke vormen in een gewaagde fotoshoot voor V Magazine. De brunette draagt geen kleren en neemt allerlei uitdagende poses aan.

Ashley Graham is een grote naam in de modewereld. Ze stond als eerste volslanke dame in bikini op de cover van Sports Illustrated en in januari van dit jaar was ze het eerste model met een maatje meer op de voorpagina van de Britse Vogue. Vandaag straalt ze zonder kleren in een zwart-witte fotoshoot van V Magazine en staan haar rondingen centraal.

Een bericht gedeeld door A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) op 4 Mei 2017 om 6:41 PDT

“Soms word ik wakker en voel ik me de dikste persoon op aarde, maar ik laat dat gevoel de rest van mijn dag niet bepalen. Het komt erop neer dat je tegen jezelf kunt zeggen dat je mooi en briljant bent. Dankzij die aanpak voel ik me vanbinnen- en buiten goed. Dan voel me slim”, zegt ze in het bijhorende interview.

.@TheAshleyGraham bares all to @TraceeEllisRoss, and strips down for the new issue of V: https://t.co/JK1XrAQ4Nj pic.twitter.com/whmI4cf39L — V Magazine (@vmagazine) 3 mei 2017

Graham, die miljoenen volgers heeft op Instagram, kwam onlangs nog in het nieuws met haar boek. Daarin schrijft ze openlijk over seksuele intimidatie in haar jeugdjaren. Ze werd geïntimideerd op haar tiende, maar ook op twaalfjarige leeftijd. Beide gebeurtenissen verwarden Ashley enorm. “Voor zover ik wist was eender welke soort van mannelijke aandacht een goede vorm van aandacht”, staat er in haar debuut ‘A New Model : What Confidence, Beauty And Power Really Looks Like’.