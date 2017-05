Ex-Rode Duivel raakt betrokken bij verkeersongeval: baby gewond

Donderdagnamiddag om 14.20 uur heeft er een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden op de Route de la Basse-Sambre in Gilly. Daarbij was ex-Rode Duivel Philippe Albert betrokken en vielen twee gewonden, waaronder een baby.

Twee voertuigen waren betrokken bij het ongeval in Gilly, nabij Charleroi. Een Citroën Berlingo reed in een verward moment over de witte lijn en knalde recht op de Suzuki Vitara van Philippe Albert, ondanks het gebruik van de handrem. Beide inzittenden van de Berlingo, een man en een baby, werden gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het ongeval gebeurde tussen twee ronde punten en leverde heel wat verkeerschaos op. De brandweer moest namelijk heel wat brokstukken van de weg halen.