Gruwelijke toestanden in tehuis voor mensen met verstandelijke handicap in Hongarije

Het Hongaarse ministerie van Sociale Zaken heeft na het ruchtbaar worden van zware wantoestanden in een tehuis van de overheid voor mensen met een verstandelijke handicap, de directeur ontslagen. Bovendien wordt de instelling Tophaz in Göd bij Boedapest “in de nabije toekomst” gesloten. Dat deelde het ministerie donderdag mee.

Daags voordien had het centrum voor de bescherming van de rechten van psychiatrische patiënten (MDAC), een Hongaars-Britse non-profitorganisatie, een niets ontziend rapport over de wantoestanden in de instelling gepresenteerd. Bij een bezoek van een team van het Mental Disability Advocacy Centre werd vastgesteld dat kinderen en volwassenen werden gefolterd en misbruikt.

Zo werden patiënten aan hun bed vastgebonden of kregen ze een geïmproviseerde dwangbuis aan. Een driejarig kind werd aangetroffen in een kooibed, kon niet lopen en vertoonde sporen van spieratrofie. Andere patiënten waren vastgebonden, sommigen hadden onbehandelde open wonden en symptomen van ondervoeding. Bovendien werden mensen in afzondering en fysieke fixatie achter gesloten deuren geplaatst.

In het tehuis Tophaz verblijven rond de 220 mensen met een verstandelijke handicap.

De wantoestanden zijn “het resultaat van het slecht functionerend systeem in de Hongaarse wetgeving, politiek en regelgeving en een tekort aan effectieve en onafhankelijke controles”, zei MDAC-campagnedirecteur Steven Allen bij de voorstelling van het rapport.