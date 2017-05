Eerst was er Balenciaga, nu knipogen andere merken naar de blauwe Ikea-tas

De iconische blauwe Frakta-tas van Ikea stond de laatste weken in de schijnwerpers omdat het Franse luxemerk Balenciaga er een peperdure handtas op heeft gebaseerd. Dat is niet het enige eerbetoon aan de shopper: twee Amerikaanse merkjes pikken in op het nieuws en lanceren... de Ikea-pet.

Twee kledingzaken uit Los Angeles, Pleasures en Chinatown Market, zagen hun kans om wat meer naambekendheid te verwerven en deden een schepje - of zegen we beter petje? - bovenop de Ikea-heisa. Ze lanceerden een pet die gemaakt is van de blauwe Frakta-tas.

Een bericht gedeeld door PLEASURES Art & Apparel (@pleasures.now) op 2 Mei 2017 om 9:08 PDT

Het accessoire is slechts in een beperkte oplage verkrijgbaar. Om het hoofddeksel te promoten, keken de winkels aandachtig naar de reactie van de Zweedse meubelketen op de Balenciaga-creatie. “Als het kreukt, is het een echte. Je hoofd past erin, maar je kunt er ook je boodschappen, stenen en zelfs water mee dragen. Vuil? Dan sproei je ze gewoon weer proper met de tuinslang. Prijs: voor 38 dollar (34,80 euro) is ze van jou.

De pet is momenteel uitverkocht, maar de voorraad wordt volgens de Instagram-pagina van de merken snel weer aangevuld.