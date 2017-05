Vreemdste transfer in jaren krijgt nog vreemdere wending: Anderlecht-huurling buiten gegooid

Het was in januari al de meest bizarre wintertransfer. Anderlecht plukte gevallen toptalent Dylan Lambrecth (24) weg bij FC Luik in de tweede amateurliga en verhuurde hem meteen aan 1B-club Roeselare. En zelfs daar speelde de eigenzinnige spits quasi niet. Nu heeft Roeselare hem zelfs definitief weggestuurd/ontslagen na een vermeende rel op training. Dat meldt Het Nieuwsblad

Bij RC Genk werd Dylan Lambrecth ooit aanzien als een absoluut toptalent genre De Bruyne, Courtois, Benteke en Carrasco. Als 15-jarige weggeplukt bij Verviers, stond hij als 17-jarige al op de rand van de A-kern, maar na de dood van zijn vader ontspoorde de tiener. De spits blies toen zelfs zijn veelbelovende Genkse carrière op na een ruzie met de beloftencoach. Vele kleine ploegen en vooral vele kilo’s later kwam Lambrecth in 2016 bij FC Luik terecht, in de tweede amateurliga. Daar scoorde hij opeens weer dertien keer op een half jaar.

Vraag is wat er nu met de spits zal gebeuren. In principe keert hij terug naar Anderlecht, waar ze eerder lieten uitschijnen dat hij (een deel van) de voorbereiding op volgend seizoen mag afwerken. Alleen is het onwaarschijnlijk dat René Weiler op een type-Lambrecth zit te wachten. “Echt, deze affaire mag mijn reputatie bij Anderlecht niet schaden”, besluit de spits.