Kate Middleton recycleert broek uit bekende winkelketen

Tijdens een officieel bezoek aan een boerderij van Farms for City Children in Arlingham verscheen Kate Middleton op het appel in een nonchalante outfit bestaande uit een gerecycleerde broek en haar favoriete laarzen.

Kate Middleton maakte op woensdag haar opwachting op de boerderij van Farms for City Children in Arlingham, waar ze een groepje stadskinderen en hun begeleiders een leuke dag bezorgde. De hertogin hielp de kinderen enthousiast met het aanplanten van de moestuin en het verzorgen van de aanwezige dieren. Met dit doel voor ogen had ze dan ook een nonchalante outfit aangetrokken, bestaande uit een gerecyleerde broek uit winkelketen Zara, een paar laarzen die ze al dertien jaar in haar bezit heeft en een regendichte jas.

De hertogin vertelde de kinderen en hun begeleiders ook dat zij en haar gezin zelf heel wat dieren in huis hebben. Zo sprak ze met hen over de gezinshond Lupo, de hamster Marvin van prins George en prinses Charlotte en de vijf kippen. Recent zouden Kate en prins William ook een incubator aangekocht hebben, waarin nu eieren uitgebroed worden. Prins George en prinses Charlotte zouden volgens de hertogin elke ochtend vol spanning naar het kippenhok rennen om te zien of er al iets gebeurd is.

Kate en prins William wonen voorlopig nog in het landelijke Norfolk, maar verhuizen in september naar Londen. De uitgebroede kuikens zullen echter niet aan hun lot overgelaten worden. Hun woning wordt hun weekendstekje en zal het hele jaar door door voltijds personeel bemand worden.