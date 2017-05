Ex-CEO van VRT: “Kanker is de ultieme relatietest”

Tussen 2010 en 2014 was ze gedelegeerd bestuurder van de VRT, maar in het najaar van 2013 kreeg Sandra De Preter te horen dat ze een hersentumor heeft. Ze had een zware hersenbloeding, moest twee keer onder het mes en heeft een stuk van haar schedel moeten laten wegnemen om de druk in haar hoofd te verminderen. “Ik zeg vaak aan mijn man: ‘Dit is klote, maar ik vind dat we het goed doen.’ Kanker is volgens mij de ultieme relatietest”, zegt ze aan de VRT.