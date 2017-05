Feestje in huis met vrienden, juwelen weg

Dat zoonlief (25) een feestje in haar huis gaf tijdens haar vakantie, daar kon Alexandra Loos (67) uit Ittervoort nog wel mee leven. Maar nu ze ontdekt heeft dat er kostbare sieraden zijn verdwenen, wil ze de onderste steen boven. “Ik ben er kapot van”.

Deze week deed de vrouw uit Ittervoort (Nederlands-Limburg, net over de grens bij Kinrooi) aangifte bij de politie, zo schrijft De Limburger. Alles reconstruerend kán het niet anders dan dat iemand uit de vriendenkring van haar zoon haar juwelenkistje met kostbaarheden heeft meegenomen, eind januari, toen ze tien dagen op familiebezoek was in Drenthe.

Ze ontdekte de diefstal pas enkele weken geleden. Een poging van haar zoon om bij zijn vrienden opheldering te vragen en zo –desnoods anoniem- haar juwelen terug te krijgen, zijn op niets uitgelopen.

Verlovingsring

In het juwelenkistje zaten onder andere haar verlovingsring, de trouwring van haar overleden echtgenoot, een ring die ze van haar moeder kreeg vlak voordat deze overleed en een ring die haar pleegdochter haar gaf als dank voor de goede zorgen.

Berouw

Ze hoopt dat de dader alsnog berouw toont en haar sieraden, met een geschatte waarde van 20.000 euro, terugbezorgt. Of dat een handelaar die de spullen aangeboden heeft gekregen, zich meldt. „Ik wil mijn sieraden terug. Ik ben er kapot van.”