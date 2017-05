Vrouwelijke horrorclowns veroorzaken slaapstoornissen

Een Duitse rechter heeft gisteren twee vrouwelijke horrorclowns veroordeeld wegens het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.

Het tweetal uit Beieren belde met een vriendin op een nacht in september aan bij verscheidene huizen in de regio Würzburg. Een vrouw die opendeed, kreeg de schrik van haar leven. In haar voortuin sprongen twee gillende clowns rond met angstaanjagende maskers, een derde filmde het optreden. Sindsdien lijdt het slachtoffer aan slaapstoornissen, paniekaanvallen en prikkelbaarheid.

De rechter kon er niet om lachen, de meiden moeten enkele honderden euro’s smartengeld betalen.