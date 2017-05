“Sommige medicatie is in België net goedkoper”

Minstens drie bussen vol patiënten van de Lommelse, Genkse en enkele Waalse praktijken van Geneeskunde voor het Volk trekken zaterdag op medicijntoerisme naar Maastricht. Mensen kunnen er medicatie kopen die bij onze noorderburen goedkoper is. “Enkele geneesmiddelen die niet terugbetaald worden, zijn bij ons inderdaad duurder”, reageren enkele apothekers in Lanaken. “Maar Nederlanders komen ook naar hier, voor producten die bij ons goedkoper zijn.”

Zaterdag om 9 uur vertrekken de patiënten van Geneeskunde voor het Volk in Genk naar Apotheek StPieter in Maastricht, om er goedkopere medicijnen in te kopen. “Het is een symbolische actie”, zegt Stany ...