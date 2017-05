Gingelom betaalt verkeersboetes van personeel

Gingelom - In Gingelom is er ophef omdat het gemeentebestuur verkeersboetes van zijn personeel terugbetaalt. “Dit kan je echt niet maken”, luidt het bij de oppositie. Maar voor burgemeester Patrick Lismont is het een teken van appreciatie voor de medewerkers. Volgens het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV) gaat het om een slecht signaal.

De terugbetaling bestond al bij het OCMW van Gingelom. Ze was bedoeld voor personeel dat maaltijden bedeelt of mindermobielen vervoert. Omdat OCMW- en gemeentepersoneel sinds vorig jaar één statuut hebben, geldt de regel nu voor alle gemeentepersoneel. Concreet betaalt Gingelom boetes van maximaal 50 euro terug, tot drie keer in een hele loopbaan. Het BIVV vindt het alvast geen goed idee: “Een boete dient net om duidelijk te maken dat er een overtreding gebeurd is.”

