Gingelom betaalt boetes van gemeentepersoneel: “Dit kan je echt niet maken”

Gingelom -

De oppositie in Gingelom vindt het niet kunnen dat de gemeente verkeersboetes van haar personeel terugbetaalt. “Een gemeente is mee verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en dan kan je dit echt niet maken”, zegt gemeenteraadslid Gert Houbey (CD&V). “Het is een signaal dat we onze medewerkers appreciëren”, reageert burgemeester Patrick Lismont (sp.a-goesting).