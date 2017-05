Slachtoffer van aanval met glas was zelf betrokken bij gelijkaardige vechtpartij

Hasselt -

Frederic Engels, de man die afgelopen weekend zwaar verminkt raakte bij een avondje uit in Hasselt, was in maart vorig jaar zelf betrokken bij een gelijkaardig incident. “Toen ik Café Café wilde verlaten, werd er een glas naar mijn hoofd gegooid”, zegt de 22-jarige Joris Ballet, die acht weken arbeidsondergeschikt was. “Frederic heeft zich nadien via Facebook verontschuldigd, en wilde de zaak in der minne regelen. Maar ik ben daar niet op ingegaan.” Het onderzoek loopt nog altijd. Frederic zelf wenst niet te reageren.