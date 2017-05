Guido Brepoels T2 van Danny Boffin bij Patro Eisden

Maasmechelen - Guido Brepoels maakt opnieuw deel uit van de technische staf van Patro. De Bilzenaar, die aanvankelijk naar de U19 werd verbannen, zal als T2 van Danny Boffin fungeren. “Het heeft geen zin om naast mekaar door te lopen. Ik kijk dus uit naar deze nieuwe samenwerking”, reageert Brepoels.

Brepoels volgde eind vorig jaar Rikie Broeckx op als hoofdcoach van Patro, maar werd na amper negen wedstrijden op zijn beurt vervangen door Danny Boffin. De Bilzenaar kreeg de U19 onder zijn hoede. Nu wordt hij ook assistent van Boffin.

In 2012 werkten beiden al eens samen bij STVV. Toen waren de rollen echter omgedraaid met Brepoels als T1 en Boffin als T2. “Als prof moet je afstand kunnen nemen van het verleden”, vertellen beiden in koor.

“Ik heb nooit een probleem gehad met Guido”, reageert Danny Boffin. “Ik heb inderdaad al met hem samengewerkt bij STVV, waar hij me destijds de kans gaf. Natuurlijk zie ik Guido nu graag opnieuw in de staf komen. We kunnen er als ploeg alleen maar beter van worden”, ziet Boffin geen graten in de terugkeer van zijn oude leermeester.

Brepoels zelf reageert ook opgelucht. “Ik heb hier nog een contract lopen en nam zelf het initiatief om een gesprek te voeren met Danny. Als volwassen mensen hebben we alles uitgepraat en vonden we dat het geen zin heeft om naast mekaar door te lopen. Ook ik kijk dus uit naar deze nieuwe samenwerking, waarbij Danny wel de hoofdverantwoordelijke blijft wat de opstelling en de tactische keuze betreft”, verklaart Brepoels, die als trainer van de U19 een goede kijk kreeg op de jeugdwerking van Patro.

“Er loopt hier ongelooflijk veel kwaliteit. Ik heb de club dan ook aangeraden om sommige talentvolle jeugdspelers een contract aan te bieden. Ik zal trouwens ook extra trainingen blijven geven aan beloftevolle U15 tot U18 spelers”, aldus nog Brepoels.