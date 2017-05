Jonge Deense rechtsachter op weg naar KRC Genk

Genk - KRC Genk staat dicht bij een eerste transfer met het oog op volgend seizoen. De onderhandelingen met de 19-jarige Deense rechtsachter Joakim Maehle en zijn club Aalborg zitten in een laatste fase. Maehle, die deze maand nog 20 wordt, moet in de A-kern vertrekker Sandy Walsh vervangen en de strijd voor een basisplaats aangaan met Timothy Castagne.

Jeugdproduct Joakim Maehle brak dit seizoen door bij Aalborg, dat via de Deense play-off 2 nog steeds een kans maakt op een Europees ticket. Hij speelde 25 wedstrijden en verlengde halfweg november nog zijn contract tot 2020 bij Aalborg. Toch lijkt hij al na één seizoen in de Deense Superliga op weg naar KRC Genk. Het profiel van Maehle past immers perfect in de plannen van TD Dimitri de Condé: jong, beloftevol, voorbeeldige mentaliteit, offensief ingesteld en snel. Bovendien heeft men op de club bijzonder goeie ervaringen met jonge Scandinaviërs, Jere Uronen en Sander Berge blijken zowel op het veld als in de kleedkamer belangrijke aanwinsten.

KRC Genk is op zoek naar een jonge back-up voor Timothy Castagne, omdat Sandy Walsh (22) binnenkort na zes jaar de deur achter zich dicht trekt bij KRC Genk. Walsh, die in totaal 73 wedstrijden speelde bij Racing maar zich nooit tot vaste titularis kon opwerpen, ziet zijn contract aflopen en wil elders meer kans maken op een basisplaats.