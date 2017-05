“Dit kan geen reden zijn om uit de EU te stappen en ons af te schermen voor de globalisering”

Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, heeft gisteren zijn boek ‘Toekomst in eigen handen. Opstand tegen de elites’ voorgesteld. Daarin gaat hij niet alleen uitgebreid in op de speerpunten van zijn partij zoals immigratie, islamisering en Vlaamse onafhankelijkheid. Hij laat ook zijn licht schijnen over de energie- en de financiële sector, het onderwijs, de pensioenen, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Van Grieken heeft uitgesproken meningen. Maar zoals professor Jonathan Holslag terecht opmerkt in zijn voorwoord: het is niet omdat het om voorstellen van een VB’er gaat dat het mensen met een andere mening moet aanzetten tot politiek protectionisme. Integendeel, het moet ze aanzetten om hun eigen boodschap verder te ontwikkelen en uiteen te zetten. De confrontatie van ideeën zorgt voor de beste oplossingen.

Tom Van Grieken pleit niet enkel voor een onafhankelijk Vlaanderen, hij wil ook dat - eens zover - Vlaanderen uit de EU stapt. De Europese Unie staat immers voor globalisering. De grootste verliezers van de globalisering zijn niet de yuppies of de kosmopolieten, kortom de elites, maar de gewone burgers.

We kunnen die kritiek op de globalisering enigszins volgen. Het zorgt voor delokalisatie van bedrijven naar lageloonlanden en voor meer concurrentie op de interne arbeidsmarkt als gevolg van arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Het gevolg is meer concurrentie op de arbeidsmarkt, druk op de lonen, verarming van de middenklasse en minder inkomsten voor de overheid waardoor die ook nog eens moet knippen in de dienstverlening aan de bevolking. En ook zijn kritiek op de EU volgen we wanneer we vaststellen dat die zorgt voor veel regelgeving, maar er niet in slaagt om de buitengrenzen ordentelijk te bewaken of de sociale dumping tegen te gaan.

Toch kan dit geen reden zijn om uit de EU te stappen en ons af te schermen voor de globalisering. Vlaanderen leeft van export en geniet dus bij uitstek van de globalisering. Bovendien werken we als consument zelf die globalisering in de hand omdat we weinig oog hebben voor kwaliteit en onze kleding, onze tv, onze computer, enzovoort zo goedkoop mogelijk willen kopen. Van Grieken is voor vrijhandel. Die gaat wel in twee richtingen. Op het terrein zal er weinig veranderen. Het is ook de vraag of wat we zelf doen ook beter zullen doen. Binnen België is dat niet altijd het geval. Waarom zou dat dan binnen de EU zo zijn? De EU is inderdaad nog te veel bureaucratie en te weinig doortastende politiek. Maar hoe kan men politiek voeren met een Europese begroting van amper één procent van het bruto Europees product, waarbij de lidstaten veelal ook nog eens hun geld zo veel mogelijk terug willen?