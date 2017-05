Groezrock maakt kritische journaliste publiekelijk belachelijk: “Als ik een man was, zou het niet gebeurd zijn”

Je vindt geen punk op Groezrock. Dat is de titel van het artikel dat Lindsi Dendauw dinsdag op de website Indiestyle postte. Het kritische stuk viel in slechte aarde bij de organisatoren van het punkfestival. Zij maakten haar publiekelijk met de grond gelijk. “Als ik een man was geweest, zou ik niet zoveel kritiek gekregen hebben”, reageert de journaliste aan de telefoon.

Lindsi Dendauw trok zaterdag voor muziekwebsite Indystyle naar punkfestival Groezrock in Meerhout. Op de affiche onder meer Pennywise, Deftones en Parkway Drive, groepen die een decennium geleden heel populair waren en bij de festivalgangers een nostalgisch gevoel oproepen. En net daarom is de punk verdwenen uit het festival, schrijft ze in het artikel.

“Ik heb met veel mensen gepraat op het festival en die zeiden allemaal dat ze ernaar uitkeken om te zien wat er van die groepen geworden was”, zegt Dendauw. “Maar nooit mensen die naar een groep gingen kijken omdat ze fan zijn van hun nieuwste plaat bijvoorbeeld.”

De organisatoren van Groezrock vonden het artikel onterecht en zetten Dendauw te kijk op Facebook. “Een slechte energietrip, Lindsi?”, vragen ze zich af. “Net zoals er geen punk is op Groezrock, denken wij ook niet dat jij een echte journaliste met kennis van zaken bent. Eigenlijk is de tekst die je daar neerschrijft behoorlijk lachwekkend en moet je vooral jezelf in vraag durven stellen. Volgend jaar mag je zeker terugkomen zodat we kunnen lachen.”

De post op Facebook was het dieptepunt van een bewogen dag voor Dendauw, want ze kreeg ook al heel wat boze reacties van andere festivalgangers. “Het is zo onprofessioneel dat ze me publiekelijk bashen”, aldus Dendauw. “Zij zijn natuurlijk een grote organisatie en ik ben maar alleen, dat is zwaar.”

Toch blijft ze achter haar woorden staan. “En weet je wat? Ik ben er zeker van dat het niet zo gegaan zou zijn als ik een man zou zijn. Een vrouw die een mening heeft over muziek en punk valt niet altijd in goede aarde.”