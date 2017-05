Einde dreigt voor gratis handbagage

Passagiers proppen alsmaar meer spullen in de bagagevakken van het vliegtuig. De vakjes boven hun hoofd puilen uit door de uit de kluiten gewassen handbagage. Sommigen sleuren koffers mee en wanneer alles dan niet in de vakjes geraakt, zorgt dit voor vertraging tijdens het boarden. Dit leidt tot ergernis bij passagiers en bij de luchtvaartmaatschappijen. Daar denken ze ernstig na over een toeslag om de handbagage in te dijken.